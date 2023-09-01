قناة النهار دلال خير: طفل يعاني من مرض فقر الدم المنجلي يطلب منكم المساعدة لإجراء عملية زراعة النخاع العظمي بقلم النهار أونلاين نشر في 01 سبتمبر 2023 - 20:55 شارك غرِّد أرسل 16 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/V4knO اقرأ أيضا أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 أوت وزير الخارجية يرد حول مصير شعب النيجر خلال الأزمة قناة النهار 29 أوت صريح جدا: هكذا يحضر الجزائريون أبنائهم للموسم الدراسي قناة النهار 29 أوت 46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت قناة النهار 25 أوت شاهد أسعار السيارات المستعملة في سوق بوقرة بالبليدة.." السيارت غاليين والبيع مكّاش !!" قناة النهار 31 أوت مشتلة عين آزال بسطيف تنطلق في حملات التشجير لمختلف المناطق المتضررة من الحرائق قناة النهار 24 أوت هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت طاولات لبيع الكتب المستعملة والأدوات..تجارة موسمية لبعض الشباب قناة النهار 01 سبتمبر الطارف : الفكاهة والغناء تعيد إحياء مهرجان ليالي المرجان بالقالة قناة النهار 13 أوت صريح جدا: هذه هي مواصفات الصديق عند الجزائرين قناة النهار 22 أوت