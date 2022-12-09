قناة النهار دلال خير: طفل يعني من مرض التليف الكبدي في مرحلة متقدمة أمله الوحيد هو زراعة كبد في الخارج بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ديسمبر 2022 - 19:07 شارك غرِّد أرسل 30 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/t5HOU اقرأ أيضا قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار رعدية..التفاصيل قناة النهار 05 ديسمبر أبرز ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قناة النهار 28 نوفمبر باتنة / إنعدام التدفئة يوقف الدراسة في متوسطة ساعد مرازقة وثانوية محمد بومزراق قناة النهار 02 ديسمبر أرقام متصاعدة لإستغلال الأطفال عبر شبكات الأنترنت.. أي دور للأولياء ؟ قناة النهار 09 ديسمبر تصالح سامية طبّوش ووحيدة قرّوج على المباشر بعد فتنة داروها بيناتهم !! قناة النهار 02 ديسمبر سياسة: جبهة التحرير الوطني يكرم عددا من المجاهدين بمناسبة عيد الثورة قناة النهار 27 نوفمبر حسين آشيو: البرازيليون يتوارثون موهبة كرة القدم على عكس البعض الذين يحسدون بعضهم البعض قناة النهار 07 ديسمبر قسنطينة : تشييع جثمان جنازة المجاهد العميد المتقاعد "محمد بتشين" بمقبرة الشهداء قناة النهار 30 نوفمبر تساقط أمطار غزيرة بداية من يوم غد على هذه المناطق قناة النهار 07 ديسمبر إقتصاد: الجزائر تعرض إصلاحاتها الإقتصادية.. كنموذج إفريقي ناجح قناة النهار 26 نوفمبر