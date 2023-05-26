قناة النهار دلال خير: طفل يعيش في عالم صامت ينتظره مستقبل مجهول.. حله الوحيد هو زراعة القوقعة بقلم النهار أونلاين نشر في 26 ماي 2023 - 22:32 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Wv0Af اقرأ أيضا الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان قناة النهار 12 ماي بلدية حاسي لفحل تنتعش بسبب سوق الدلاع.. والأسعار تتضارب بين الفلاح بالمنيعة قناة النهار 13 ماي إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي "رئيس الجمهورية :" المسؤولية ماشي كرسي وبرنوس أحمر مام تكون وزير تغلط تخلّص قناة النهار 06 ماي دار عزيزة..القصة والتاريخ قناة النهار 25 ماي الممثلة السورية "شكران مرتجى" تشكر الجزائر وشعبها على تقديم الدّعم في الزلزال الأخير قناة النهار 11 ماي الفنان عدلان بخوش يشيع إلى مثواه الأخير قناة النهار 24 ماي جمع الأواني النحاسية القديمة والنادرة.. هواية عبد القادر لسنوات بغليزان قناة النهار 26 ماي تلمسان: الألعاب التقليدية التراثية .. فضاء ترفيهي تعليمي للأجيال قناة النهار 22 ماي الطارف / الشاب وليد هباش مريض يناشد السلطات لمساعدته في رحلة العلاج بالخارج قناة النهار 16 ماي