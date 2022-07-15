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قناة النهار

دلال خير: ظروف قاسية تعيشها عائلة الطفل “رابح” مع الفقر والمعاناة من المرض

بقلم قناة النهار
دلال خير: ظروف قاسية تعيشها عائلة الطفل “رابح” مع الفقر والمعاناة من المرض
دلال خير
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دلال خير: ظروف قاسية تعيشها عائلة الطفل “رابح” مع الفقر والمعاناة من المرض

رابط دائم : https://nhar.tv/ahWxr
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