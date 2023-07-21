قناة النهار دلال خير: عائلة الطفلة ريتاج من تيسمسيلت تناشد ذوي القلوب الرحيمة لمعالجة إبتنهم بقلم قناة النهار نشر في 21 جويلية 2023 - 22:29 الجزائر شارك غرِّد أرسل 37 0 رابط دائم : https://nhar.tv/xNqWd اقرأ أيضا صريح جدا: أين يضيع أغلب وقت الشباب الجزائري ..؟ قناة النهار 04 جويلية وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة قناة النهار 20 جويلية عين الدفلى / رغم توفر المياه بالمنقب.. سكان القرنين يشتكون غياب التزويد بالماء الشروب قناة النهار 11 جويلية برج بوعريريج : ارتفاع حصيلة حادث المرور إلى 8 وفيات من بينهم رضيع قناة النهار 05 جويلية وزير الفلاحة:" نسعى لرفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9ملايين طن عبر الوطن" قناة النهار 08 جويلية بداري : هذا هو موعد الإعلان عن نتائج التسجيلات الجامعية قناة النهار 20 جويلية شاهد لحظة مؤثرة لفرحة مواطن وزوجته بعد إستفادتهما من سكن عمومي قناة النهار 06 جويلية تيسمسيلت / عائلة عبد القادر تناشد المحسنين مساعدته للعلاج خارج الوطن قناة النهار 08 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز 14 ألف و442 سكن بصيغة عدل قناة النهار 05 جويلية طالع هابط: النوي يثمن إنجازات الدولة في قطاع السكن ويطالب بوضع اليد في اليد من أجل الجزائر قناة النهار 06 جويلية