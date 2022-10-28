قناة النهار دلال خير: عائلة من 6 أفراد تعاني الفقر والمرض وخطر المـ.ـوت بقلب العاصمة بقلم قناة النهار نشر في 28 أكتوبر 2022 - 22:10 دلال خير شارك غرِّد أرسل 49 0 رابط دائم : https://nhar.tv/pJrmI اقرأ أيضا نبيلة: محتوى تاعي نقي تقدر تشوفو مع داركم وكل ما أقوم به بدعم من عائلتي قناة النهار 27 أكتوبر مفيدة عداس: كاين ناس عندهم مشتركين بزاف يؤثرون سلبا على المجتمع قناة النهار 20 أكتوبر Toutes Options: تعرف على سيارة التخييم فولكسفاغن "T3multivan" قناة النهار 23 أكتوبر اسيا: ماقريتش بسبب المرض تاعي كنت نتكسر اكثر من ثلاث مرات في اليوم قناة النهار 13 أكتوبر أرشديني : فسدت تربية وليدي قناة النهار 16 أكتوبر صريح جدا: هذه هي أسباب تفشي ظاهرة "الخُلع" في المجتمع الجزائري قناة النهار 28 أكتوبر فاسألوا : يسروا ولا تعسروا قناة النهار 15 أكتوبر باتنة :" جيات"مصنع جنرال الكتريك الجيريا توربين..مفخرة الصناعة الجزائرية قناة النهار 20 أكتوبر "محمود قندوز :" المجتمع يصنّف بلماضي كـ"صَحَابِيّ قناة النهار 25 أكتوبر شاهد الخراب الذي وجده والي وهران وتيارت في الولايتين .. مخك يحبس قناة النهار 27 أكتوبر