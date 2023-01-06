قناة النهار دلال خير: عائلة من 6 أفراد يعيشون في بيت تنعدم فيه شروط الحياة وأولادهم مرضى بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جانفي 2023 - 19:12 شارك غرِّد أرسل 44 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sBbCH اقرأ أيضا سامية طبوش تكشف أمور خطيرة تعرضت لها من طرف أصدقائها المقربين قناة النهار 05 جانفي تربية: القانون الأساسي الجديد .. آفاق واعدة للأساتذة قناة النهار 29 ديسمبر تجارة: قياس جودة الذهب.. الطرق التقليدية لا تكفي والطرق العصرية مرتفعة التكاليف قناة النهار 17 ديسمبر الإرهـ.ـابي المدعو عقيل : هكذا خططنا لإغــتيال أحد الشخصيات الكبيرة وعن طريق قنّــاص قناة النهار 03 جانفي قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر قناة النهار 25 ديسمبر فاسألوا : لا تقل هلك الناس قناة النهار 29 ديسمبر فاسألوا: الله ينظر الى قلوبنا قناة النهار 24 ديسمبر وضعية مستقرة على أغلب ولايات الوطن التفاصيل قناة النهار 26 ديسمبر رئيس الجمهورية: لم نصل بعد إلى الأجر اللائق للمواطن وإجراءات جديدة ستكون في سنة 2023 قناة النهار 22 ديسمبر دلال خير: شقيقان مصابان بالفشل الكلوي يعانيان من آلام لا توصف ويحتاجان لزراعة الكلى في أقرب وقت قناة النهار 30 ديسمبر