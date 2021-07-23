قناة النهار دلال خير: عائل الطفل ريان تعيش الويلات بسبب تفاقم حالة إبنهم مع المرض بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2021 - 22:53 دلال خير شارك غرِّد 30 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963818 اقرأ أيضا الصيف يحلى معانا / عودة إلى شعار التشكيلة الجديدة للمصممة منال قناة النهار 18 جويلية الطيب زيتوني: الجزائر مقبلة على مرحلة البناء الإقتصادي لذلك الحكومة الجديدة ستكون إقتصادي بإمتياز قناة النهار 07 جويلية عين الدفلى: إرتفاع مقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا قناة النهار 04 جويلية تجاوزت الثلاثين في حكومات جراد.. هل سيقتصد بن عبد الرحمان في عدد الوزارات ؟ قناة النهار 03 جويلية