دلال خير : عندما تخونك صحتك .. حـ.ـادث مرور يغيّر حياة أحمد العمراوي !!
بقلم قناة النهار
دلال خير : عندما تخونك صحتك .. حـ.ـادث مرور يغيّر حياة أحمد العمراوي !!
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb
شارك في قنوات النهار على اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/ENNAHARTVLIVE/featured
https://www.youtube.com/channel/UC1jpIVjgv2nYjUT3TypMQ8w/featured
https://www.youtube.com/c/EnnaharTvPlus/featured
https://www.youtube.com/c/EnnaharTVActualites
رابط دائم : https://nhar.tv/fJV0z