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قناة النهار

دلال خير: فنان يعاني في صمت وأطفال في مقتبل العمر يعانون الفقر والمرض يناشدون المحسنين لمساعدتهم

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: فنان يعاني في صمت وأطفال في مقتبل العمر يعانون الفقر والمرض يناشدون المحسنين لمساعدتهم
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