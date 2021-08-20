قناة النهار دلال خير: فنان يعاني في صمت وأطفال في مقتبل العمر يعانون الفقر والمرض يناشدون المحسنين لمساعدتهم بقلم النهار أونلاين نشر في 20 أوت 2021 - 19:42 شارك غرِّد 70 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974711 اقرأ أيضا مسرح الشارع..فن خارج الستار الأحمر قناة النهار 15 أوت رئيس الجمهورية: التحريات ستظهر حقيقة إغتيال الشاب وحذاري من الوقوع في فخ المنظمتين الإرهابيتين قناة النهار 12 أوت لقاء خاص مع صانع المحتوى "Akram Junior" في برنامج 360 قناة النهار 20 أوت شاهد الحشود الكبيرة التي ستشيع الشهيد جمال بعد قليل بمقبرة سيدي براهم بمليانة قناة النهار 12 أوت