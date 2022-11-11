قناة النهار دلال خير: قصة مؤثرة لشاب يتألم في اليوم آلاف المرات بسبب إصابته مرض نادر منذ صغره بقلم النهار أونلاين نشر في 11 نوفمبر 2022 - 21:15 شارك غرِّد أرسل 31 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qLKWZ اقرأ أيضا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد قناة النهار 31 أكتوبر يحيى طبيش يقصف الأولياء الذين يفرضون على أبنائهم أن يصبحوا مؤثرين من أجل المال قناة النهار 10 نوفمبر "نجلاء المنقوش:" نتمنى أن تكون كل قرارات القمة العربية لمصلحة الملف العربي والدول العربية قناة النهار 28 أكتوبر وزير الشؤون الدينية رفقة وفد فلســطيني يقومان بغرس شجرة زيتون بتراب فلســطيني قناة النهار 02 نوفمبر وزير التعليم العالي : سنوجه مواضيع التخرج نحو هذه المحاور قناة النهار 05 نوفمبر "سفير مستشار بوزارة الخارجية:"للأسف مستقبل القضية الفلسـ.ـطينية لم يعد في صادرة الإهتمامات في العالم قناة النهار 30 أكتوبر حمزة بن دلاج يبعث برسالة للشعب الجزائري ويكشف عن موعد خروجه من السجن قناة النهار 10 نوفمبر غلاء أسعار الاعلاف والادوية وراء توقف نشاط العديد من مربي الدواجن قناة النهار 07 نوفمبر كيف تطوّر الطفل الصغير الذي بداخلك .. ببساطة هاوليك الحل قناة النهار 10 نوفمبر في أقل من أسبوعين.. متابعة اكثر من 100 شخص بتهمة المضاربة قناة النهار 04 نوفمبر