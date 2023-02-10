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دلال خير: قصة مؤسفة لشاب تعرض لإعتداء من أستاذته في طفولته تسببت له بفقدان للبصر

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: قصة مؤسفة لشاب تعرض لإعتداء من أستاذته في طفولته تسببت له بفقدان للبصر
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