قناة النهار دلال خير: قصة مؤسفة لشاب تعرض لإعتداء من أستاذته في طفولته تسببت له بفقدان للبصر بقلم النهار أونلاين نشر في 10 فيفري 2023 - 21:25 شارك غرِّد أرسل 30 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/94p0R اقرأ أيضا صريح جدا: أجواء إستثنائية يعيشها سكان ولاية بشار بعد تساقط الثلوج قناة النهار 27 جانفي شاهد.. شيخ هوّلها بالشطيح في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 04 فيفري مجتمع: إرتفاع أسعار البيض يؤثر سلبا على أصحاب محلات بيع المرطبات قناة النهار 21 جانفي أولاد جلال: مشروع حديقة تسلية ينتظرالانطلاقة منذ 7 سنوات قناة النهار 04 فيفري عدالة: الضمانات والحماية القانونية .. خطوة لتحسين مناخ الإستثمار في الجزائر قناة النهار 28 جانفي جيجل: النهار ترصد أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق قناة النهار 22 جانفي بوقرة: خسارة النهائي خيبة للشعب وللاعبين قناة النهار 05 فيفري مجيد بوقرة يوجه رسالة لرؤساء الأندية الجزائرية.. "بدلو العقلية" قناة النهار 31 جانفي حسين آشيو: التحكيم الإفريقي كان في المستوى بشان الجزائر قناة النهار 25 جانفي السيدة لعرج.. أول إمرأة تقتحم عالم سياقة الحافلات بتيارت قناة النهار 02 فيفري