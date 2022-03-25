إعــــلانات
قناة النهار

دلال خير: محمد وإياد يعانيان من مرض نادر ينخر جسديهما ببطئ.. وعائلتهما تكافح من أجل البقاء

بقلم قناة النهار
دلال خير: محمد وإياد يعانيان من مرض نادر ينخر جسديهما ببطئ.. وعائلتهما تكافح من أجل البقاء
  • 20
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا

رابط دائم : https://nhar.tv/63eIp
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر