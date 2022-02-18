إعــــلانات
قناة النهار

دلال خير: مرض لم يشخص بعد أقعد شابة 28 عاما الفراش.. أملها الوحيد العلاج في الخارج

بقلم قناة النهار
دلال خير: مرض لم يشخص بعد أقعد شابة 28 عاما الفراش.. أملها الوحيد العلاج في الخارج
دلال خير
  • 120
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Kjgi9
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر