قناة النهار دلال خير: مرض وقف حاجزا أمام مستقبل وطموحات عبد القادر.. أمله في الشفاء كبير رغم المعاناة بقلم النهار أونلاين نشر في 20 ماي 2022 - 22:48 شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/ssLP1 اقرأ أيضا صرخة: خالتي كلثوم وإبنتها تفترشان الشارع وسط الوحوش البشرية قناة النهار 18 ماي أستاذ مادة التربية البدنية في مرحلة التعليم الإبتدائي بداية من سبتمبر المقبل قناة النهار 07 ماي فورار: الوقاية وارتداء الكمامة واجب خاصة مع ظهور متحورات جديدة قناة النهار 15 ماي رجاء..أخصائية نفسانية تختار صناعة الإكسسوارات كطريقة للعلاج قناة النهار 06 ماي سامي عاقلي: أي مسؤول شارك في تعطيل مشروع ما سيحاسب والتاريخ لا يرحم قناة النهار 09 ماي أم البواقي: الخالة حورية.. أم تعيش وسط ظروف إجتماعية متدهورة بعد حادثة إبنها قناة النهار 08 ماي صرخة / خالتي كلثوم وإبنتها تفترشان الشارع وسط الوحوش البشرية .. ترقبوها قناة النهار 14 ماي دلال خير: طفل من عائلة فقيرة متعدد الإعاقة ووالده يتخبط بين تأمين لقمة العيش لأولاده أو العلاج قناة النهار 13 ماي النهار ترندينغ: أستاذ يودع تلاميذه بالدموع وقاساما يعود لإثارة الجدل بفضيحة جديدة قناة النهار 16 ماي سعيدة نغزة: رئيس الجمهورية عندو النية الخالصة لخدمة البلاد و كاين ناس راهي تكسر فالبرنامج تاعو قناة النهار 10 ماي