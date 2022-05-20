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قناة النهار

دلال خير: مرض وقف حاجزا أمام مستقبل وطموحات عبد القادر.. أمله في الشفاء كبير رغم المعاناة

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: مرض وقف حاجزا أمام مستقبل وطموحات عبد القادر.. أمله في الشفاء كبير رغم المعاناة
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