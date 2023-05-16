قناة النهار دلال خير / مشاهد توجع القلب لطفل يطلب النجدة للعلاج في الخارج بعدما أنهكه المرض بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ماي 2023 - 16:00 شارك غرِّد أرسل 31 0 دلال خير / مشاهد توجع القلب لطفل يطلب النجدة للعلاج في الخارج بعدما أنهكه المرض. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Vlv5v اقرأ أيضا وزير المالية : المنحة السياحية غير كافية للمسافر وبنك الجزائر يعيد النظر فيها قناة النهار 08 ماي ارزقي رمان : "قسنطينة معروفة بالنوادي العريقة وجماهيرها شغوفة بالمنتخب الوطني". قناة النهار 09 ماي سمير فرحات ديون الحالية بخصوص المؤسسات الإستشفائية قدرت بـ 187 مليار دينار قناة النهار 08 ماي "طالع هابط: "راهي مخروبة في الجلفة".. مئات الأشجار دمروها في الشارف قناة النهار 07 ماي طالع هابط: شاهد كيف فاجىء النوي إطارات عدل بمعرض باتيماتيك قناة النهار 09 ماي "سيدي بلعباس: شاحن بطارية الهاتف تتسبب في حريق منزل السيدة "خيرة قناة النهار 14 ماي إنطلاق إختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط قناة النهار 16 ماي الإطاحة بشبكة إجـ.ـرامية مختصة في سرقة المواشي بالوادي قناة النهار 03 ماي "عبد الكريم دراجي :" المخرج يحيى مزاحم اعطاني فرص واستغليتهم قناة النهار 30 أفريل براك سمية: دخلت في حالة إكتئاب لـ 6 أشهر والخياطة كانت ملجأي قناة النهار 26 أفريل