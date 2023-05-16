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دلال خير / مشاهد توجع القلب لطفل يطلب النجدة للعلاج في الخارج بعدما أنهكه المرض

بقلم النهار أونلاين
دلال خير / مشاهد توجع القلب لطفل يطلب النجدة للعلاج في الخارج بعدما أنهكه المرض
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دلال خير / مشاهد توجع القلب لطفل يطلب النجدة للعلاج في الخارج بعدما أنهكه المرض.

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