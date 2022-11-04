قناة النهار دلال خير: معاناة حقيقية يعيشها شاب أصيب بشلل نصفي يناشد المحسنين لمساعدته في العلاج بقلم النهار أونلاين نشر في 04 نوفمبر 2022 - 21:25 شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1Ug2V اقرأ أيضا "تصريحات ضحايا حادث مرور المدية.."كان يمشي فوق ال100 قناة النهار 30 أكتوبر علي عون : أكثر من 400 مشروع ينطلق في الإنتاج بعد رفع العراقيل البيروقراطية عنها قناة النهار 17 أكتوبر "السيسي : تهــديد أمن الخليج هو تهــديد لنا جميعا والأخطار التي تواجه دولنا .."واحدة قناة النهار 02 نوفمبر toutes options: نحو سقوط حر في أسعار السيارات المستعملة بالأسواق قناة النهار 15 أكتوبر رئيس الجمهورية يترحّم على أرواح شـ.ـهداء الثـ.ـورة التحريرية بمقام الشـ.ـهيد قناة النهار 01 نوفمبر طالع هابط: النوي يشكر والي ميلة على كل ما يبذله من جهد من أجل إصلاح ما أفسده الوالي السابق قناة النهار 20 أكتوبر Lokmane Dz: " كنت نحب نقدم صورة جميلة لبلادي في امريكا" قناة النهار 23 أكتوبر بيونة: أمنيتي نتلقى كامل الفانين تاعنا وأكثر شخص توحشتو حميد عاشوري فريد الروكور ربي يرحمو وصويلح قناة النهار 03 نوفمبر toutes options: أسرار وتجهيز دهانات السيارات قناة النهار 29 أكتوبر Tik Choc: الجزائريون والمواهب .. تشبع ضحك "الحاج أبدع في تمثيل مشهد حزين" قناة النهار 20 أكتوبر