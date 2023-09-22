قناة النهار دلال خير: معاناة رجل من مرض السرطان يطلب من المحسنين مساعدته في العلاج بقلم النهار أونلاين نشر في 22 سبتمبر 2023 - 22:57 شارك غرِّد أرسل 9 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Fy3hQ اقرأ أيضا صريح جدا: بين المدارس العمومية والخاصة.. أيهما يفضل الأولياء ؟ قناة النهار 16 سبتمبر صريح جدا: مصاريف الأدوات المدرسية تثقل كاهل أولياء التلاميذ ... قناة النهار 21 سبتمبر غليزان: طاولات الإسكافيين ... قبلة ذوي الدخل الضعيف لتصليح أحذية أبنائهم التلاميذ قناة النهار 06 سبتمبر صريح جدا: هكذا كانت أجواء اليوم الأول من الدخول المدرسي ... قناة النهار 20 سبتمبر أيام على الدخول المدرسي نقائص في المعدات بالمصالح الصحية للمؤسسات التربوية قناة النهار 08 سبتمبر صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائريون .. قناة النهار 12 سبتمبر وزير التربية : هؤلاء البراعم أمانة البلاد..هنيئا للأسرة التربوية قناة النهار 19 سبتمبر فاسألوا : المديح النبوي الشريف قناة النهار 21 سبتمبر بداية شحن 8 طائرات عسكرية بمساعدات إنسانية هامة واستعجالية موجهة إلى ليبيا الشقيقة قناة النهار 12 سبتمبر بومرداس.. توقيف 10 أشخاص وحجز 13029 قرص مهلوس بزموري قناة النهار 10 سبتمبر