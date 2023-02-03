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دلال خير: نداء عائلة تتألم على حال إبنتها الوحيدة التي أصيبت بورم في الرأس تسبب لها بفقدان البصر

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: نداء عائلة تتألم على حال إبنتها الوحيدة التي أصيبت بورم في الرأس تسبب لها بفقدان البصر
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