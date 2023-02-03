قناة النهار دلال خير: نداء عائلة تتألم على حال إبنتها الوحيدة التي أصيبت بورم في الرأس تسبب لها بفقدان البصر بقلم النهار أونلاين نشر في 03 فيفري 2023 - 23:18 شارك غرِّد أرسل 63 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/B9djv اقرأ أيضا صريح جدا: أصدقاء "الفايسبوك" عند الجزائريين.. صداقة حقيقية أم مجرد رقم قناة النهار 21 جانفي مجتمع: إرتفاع أسعار البيض يؤثر سلبا على أصحاب محلات بيع المرطبات قناة النهار 21 جانفي مومن أيت قاسي: حذاري من منتخب النيجر.. لا يستسلم ويلعب على أخطاء المنافس قناة النهار 28 جانفي بعد جلطة دماغية.. أمال تروي تجربتها مع إعادة التأهيل التي أدمجتها في الحياة مجددا قناة النهار 25 جانفي الحارس قندوز :"نحن هنا للدفاع عن ألوان الجزائر" قناة النهار 20 جانفي سامية طبوش: أنا ممثلة ولدي جمهوري وهمشت بسبب صراحتي وشروطي قناة النهار 19 جانفي باتريس موتسيبي: وهران وإفريقيا فخورة بما أنجز في الشان وأشكر كل من ساهم في إنجاحه قناة النهار 03 فيفري "الوزير الأول :"واصلوا التجند التام وإلتزام أقصى درجات اليقظة لدرء كافة محاولات الغش والتهريب قناة النهار 26 جانفي الوادي : خبير جزائري يبتكر طريقة جديدة لتجفيف الطماطم بالطاقة الشمسية قناة النهار 25 جانفي طالع هابط: خراب وكوارث بالجملة .. فيديوهات حصرية تكشف تقاعس المسؤولين قناة النهار 22 جانفي