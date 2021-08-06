قناة النهار دلال خير: نماذج لمعاناة أناس بسطاء يأملون في أهل الإحسان خيرا بقلم النهار أونلاين نشر في 06 أوت 2021 - 19:21 شارك غرِّد 31 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969374 اقرأ أيضا حديث الصحافة: الإعـــ.دام لحارقي الغابات قناة النهار 04 أوت النوي ينتفض ضد وزيرة التضامن والرئيس المدير العام لسوناطراك بسبب الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد قناة النهار 25 جويلية دلال خير: طفل مصاب بمرض سبينا بفيدا.. والده لم يفقد الأمل طرق كل الأبواب وأمنيته شفاء إبنه قناة النهار 06 أوت وصول طائرتين عسكريتين تحملان مليون جرعة من اللقاح و750 جهاز لتكثيف الأوكسيجين قناة النهار 31 جويلية