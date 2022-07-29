قناة النهار دلال خير / يعقوب مصاب بمرض نادر وأمله في الشفاء ضئيل بقلم قناة النهار نشر في 29 جويلية 2022 - 22:05 دلال خير شارك غرِّد أرسل 50 0 رابط دائم : https://nhar.tv/0UiCf اقرأ أيضا النعامة: تجربة انتاج الكهرباء بالالواح الشمسية يصنف في المرتبة الاولى عالميا من حيث القدرة الانتاجية قناة النهار 13 جويلية برنامج toutes options: الهندام وتقليص المسار .. مخالفات أصحاب حافلات نقل المسافرين قناة النهار 16 جويلية إفواريان يشهران إسلامهمها بمسجد الشيخ محمد بلكبير بأدرار قناة النهار 23 جويلية بومرداس: لأول مرة..استغلال الإقامات الجامعية في موسم الإصطياف 100 سرير جاهز قناة النهار 28 جويلية طالع هابط: شاهد ماذا فعلت بعوضة ومياه الصرف الصحي بـ 25 هكتار من "النيكتارين" بالعاصمة قناة النهار 28 جويلية تعليم عالي: ريان..من ذوي الهمم يعتلي منصة النجاح متخرجا الأول في دفعته تخصص إعلام آلي قناة النهار 15 جويلية قوجيل:هدفنا المحافظة على الجزائر في المحافل الدولية نحن دائما مع الحق وضد الباطل قناة النهار 14 جويلية صاحبة المرتبة الثالثة وطنيا في البكالوريا..مرض خالتي ووفاتها هو الذي دفعني لإختيار تخصص الطب قناة النهار 21 جويلية شرطة حسين داي توقف تجار مخـ ـدرات في حالة تلبّس قناة النهار 21 جويلية وزير الصحة يوضح بخصوص ما تم تداوله حول غلق المؤسسات الصحية الجوارية قناة النهار 19 جويلية