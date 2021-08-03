قناة النهار دلال خير: نماذج لمعاناة أناس بسطاء يأملون في أهل الإحسان خيرا.. تأتيكم مساء الجمعة على الساعة 19:00 بقلم النهار أونلاين نشر في 03 أوت 2021 - 17:49 شارك غرِّد 17 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968179 اقرأ أيضا "السيناتور بن زعيم :" يجب إيصال رسالة للمغرب بأنها تلعب بالنار وإستدعاء سفيرنا واجب قناة النهار 17 جويلية أحوال الطقس / أجواء حارة على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 21 جويلية دلال خير: شاب مصاب بشلل نصفي منذ 3 سنوات.. ضاقت به السبل وأمله كبير في المحسنين لمساعدته في العلاج قناة النهار 30 جويلية توزيع المياه لمدة 8 ساعات على الأقل خلال اليوم الأول من العيد قناة النهار 19 جويلية