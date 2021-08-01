دلال عبد العزيز تحتاج زراعة رئة وأسرتها ترفض الجراحة

تحتاج الفنانة المصرية القديرة، دلال عبد العزيز، لعملية زراعة رئة بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة تليف الرئة وهي من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب موقع “اليوم السابع”، رفضت أسرة دلال عبد العزيز، خضوعها لهذه الجراحة، لصعوبة العملية وخطورتها.

ولا تزال الفنانة القديرة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج، منذ إصابتها بفيروس كورونا قبل 3 أشهر من الآن.

ولا تعلم دلال عبد العزيز بوفاة زوجها ورفيق دربها النجم سمير غانم إلى غاية اللحظة، حيث تتخوف الأسرة بشدة من وصول هذا الخبر إليها وبالتالي قد تزداد حالتها الصحية سوءًا.

وكانت دلال قد نُقِلت مطلع هذا الأسبوع، من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج به لمستشفى حكومي أفضل لحالتها.

ووصف الإعلامي رامي رضوان في تصريحات إعلامية منذ أيام الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، قائلا: “الوضع صعب ومش سهل ولا يوجد تحسن.. وكل شوية بيحصل مفاجئة”.