دلال عبد العزيز في صالات السينما بآخر أفلامها

سيتسنى لمحبي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مشاهدتها في قاعات السينما، من خلال فيلمها الأخير “فرق خبرة”.

وستكون الراحلة، في دُور العرض السينمائية بعد وفاتها وذلك بفيلم “فرق خبرة”، والذي سيبدأ عرضه في الثالث من شهر نوفمبر المقبل.

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ونشر الفنان محمد الشرنوبي عدة بوسترات لفيلم “فرق خبرة، وأولها بوستر الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي تُؤدي دور والدته في الفيلم.

وعلق الشرنوبي على المنشور قائلاً: “فرق خبرة بدور العرض يوم الأربعاء 3 نوفمبر.. مستنينكم”.

وأدى أدوار بطولة فيلم “فرق خبرة”، كل من دلال عبد العزيز، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمود البزاوي، وطه دسوقي.

وتوفيت النجمة المصرية القديرة، دلال عبد العزيز أوائل شهر أوت الماضي، عن عمر ناهز الـ61 سنة، بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا.

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ودخلت دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أفريل الماضي، وكانت تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا. كما عانت من مضاعفات ما بعد كورونا، وكانت حالتها نادرة.

وكان الفنان الراحل، سمير غانم، زوج النجمة دلال عبد العزيز، قد توفي متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما، في شهر ماي الماضي

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