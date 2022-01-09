دلتاكرون.. ظهور متحور جديد نتيجة إندماج دلتا وأوميكرون

تم اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا، من قبل علماء من قبرصة، يحتوي على مزيج من سلالتي دلتا وأوميكرون، ويطلق عليها “دلتاكرون”.

وأعلن وزير الصحة القبرصي، ميشاليس هادجيبانتيلاس، أمس السبت، عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا، يحتوي على مزيج من سلالتي “دلتا” و”أوميكرون”.

كما قال الدكتور ليونتيوس كوستريكيس بجامعة قبرص، إنه تم تحديد سلالة جديدة لفيروس كورونا في قبرص.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتحور الجديد “دلتاكرون”، يشترك في الخلفية الجينية مع متحور دلتا، جنبا إلى جنب مع بعض طفرات أوميكرون.

وقال الدكتور: “وجدنا عددا كبيرا من الطفرات الموجودة سابقا فقط في حالات أوميكرون، والتي تختلف عن المتحورات الأخرى. حيث تحتوي على 30 طفرة”.

مشيرا إلى أنه قد “تم تحديد 10 من هذه الطفرات في العينات المأخوذة في قبرص”.

وأضاف الدكتور، أنه قد تم العثور على هذا المتحور الجيد في عينات من 25 شخصا في قبرص، 11 منهم أدخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا.

كما كان تواتر الطفرات أعلى بين أولئك الموجودين في المستشفى. مما قد يعني أن هناك علاقة بين “دلتاكرون” ودخول المستفيات.

وقال كوستريكيس إنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان دلتاكرون أشد قوة من دلتا وأوميكرون.

كما أشار وزير الصحة في قبرص، أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول المتحور الجديد. في مؤتمر صحفي في الأسبوع المقبل.

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