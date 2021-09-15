دلتا ليس المتغير الأخير لكورونا وهذا ما يجب فعله حسب منظمة الصحة العالمية

لا يمضي العالم قدمًا إلى الأمام فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، حيث إن القضاء على الجائحة يتعلق بالكثير من العوامل.في حين أن معظم الأحاديث تدور حول التخطيط لمجابهة الزيادة في أعداد المصابين التي ستحدث.

تحدثت “ماريا فان كيركوف”، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية، أن زيادة المصابين بالعدوى حدثت في البرازيل والهند. وتحدث حاليًا في الولايات المتحدة التي تتمتع بتغطية واسعة لحملات التطعيم.

وأكدت الخبيرة أن متغير دلتا لن يكون المتغير الأخير المثير للقلق، حيث إن هناك متغيرات أخرى قيد الانتشار.مشيرة إلى أن تحقيق نقلة نوعية للقضاء على انتشار الفيروس ومتغيراته، يحتاج إلى تضافر الجهود لتنفيذ خطة مكافحة الوباء.

مشيرة إلى أن هناك بالفعل خطة لمكافحة ومنع انتشار كوفيد-19 صدرت في 4 فيفري 2020. بعد 4 أيام من إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة على مستوى دولي.

واختتمت دكتور ماريا قائلة: ما زلنا نمتلك القوة في الوقت الحالي لنكون قادرين على خفض أعداد الإصابات بالعدوى. أعتقد أننا نستطيع، وأعتقد أن البلدان أظهرت لنا .مرارًا وتكرارًا أنه يمكننا فعلاً أن نمضي قدمًا إلى الأمام

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