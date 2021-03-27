دلهوم: “الغيابات أثرت على مردودنا أمام الساورة”

الرياضة
  • -
  • 0
دلهوم: “الغيابات أثرت على مردودنا أمام الساورة”
بقلم كريم.تيغرمت

أرجع مساعد مدرب وفاق سطيف، كريم دلهوم الخسارة الأخير التي سجلها الوفاق أمام شبيبة الساورة، للغيابات العديدة في صفوف فريقه.

وصرح دلهوم: “الهزيمة كانت قاسية لم نحسن استغلال الفرص التي أتيحت لنا خاصة في الشوط الأول أين كان بإمكاننا تسجيل هدف على الأقل”

وأضاف: “الشوط الثاني شبيبة الساورة كانت أفضل منا، وسجلنا أخطاء عديدة في التمركز، ما سمح للمنافس بالتسجيل علينا، ما زاد من صعوبة مهمتنا”

وتابع كريم دلهوم: “الغيابات العديدة في صفوف فريقنا، أثرت عل مردود المجموعة، والآن علينا تصحيح الأخطاء للعودة بقوة”

يذكر أن وفاق سطيف، انهزم في المواجهة التي جمعته بشبيبة الساورة، أمس الجمعة، بنتيجة 1-0.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=977336

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com