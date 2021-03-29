دليلة بوجمعة: ثلاثة مشاريع كبرى بولاية أدرار

أعلنت وزيرة البيئة دليلة بوجمعة عن تخصيص ثلاثة مشاريع كبرى على مستوى ولاية أدرار.

وفي تصريح لها حول الزيارة التي قادتها أمس للولاية، أن المشروع الأول يتضمن انجاز 5 مراكز على مستوى الولاية تمكن من تسيير عمليات جمع النفايات.

وستتم هذه المشاريع بإشراف الصندوق الوطني للبيئة، أين سيتم إزالة النقاط السوداء والمفرغات العشوائية.

أما المشروع الثاني فيخص انجاز مركز تحويل النفايات الذي سيربط بين المراكز الخمسة السابقة الخاصة بالردم التقني للنفايات.

ويتعلق المشروع الثالث في معالجة مياه الصرف الصحي واستغلالها لإنجاز مسابح وفضاءات راحة للعائلات.

وأكدت الوزيرة أنه وفي إطار تعليمات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفقارات، طلبت مصالح دائرتها الوزارية من مصالح ولاية أدرار بضرورة اعداد ملف لتحويله للصندوق العالمي للبيئة.

وسيمكن هذا الإجراء من الحصول على دعم من أجل إعادة تهيئة هذه الفقارات والمحافظة عليها.