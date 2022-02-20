دليل أعمال للفيتناميين الراغبين في الاستثمار بالجزائر

قدم مكتب التجارة الفيتنامي في الجزائر دليل الأعمال والاستثمار عن السوق الجزائرية. لمساعدة الشركات الفيتنامية على فهم هذا السوق بشكل أفضل.

وأصدر مكتب التجارة الفيتنامي في الجزائر دليلاً للأعمال والاستثمار عن السوق الجزائرية. لمساعدة الشركات الفيتنامية على فهم هذا السوق بشكل أفضل وتعزيز التجارة الثنائية.

وبحسب المستشار التجاري الفيتنامي في الجزائر، هوانغ دوك نوان، فإن هذا الكتاب المؤلف من خمسة فصول و 155 صفحة. سيكون مصدرًا للمعلومات المفيدة التي ستساعد الشركات الفيتنامية على تعزيز تصدير منتجاتها واستثمارها في السوق الجزائرية.

وجاء في الدليل أن الجزائر رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 44 مليون نسمة.

وأشار الدليل أن الجزائر تحتاج إلى استيراد السلع حيث تتمتع فيتنام بنقاط قوة. وخاصة المنتجات الزراعية مثل البن والفلفل والكاجو والفواكه البحرية وغيرها.

وفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الفيتنامية، بلغت التجارة الثنائية 300 مليون دولار في عام 2017. بما في ذلك 281 مليون دولار في صادرات فيتنام.

فيما يتعلق بالتعاون والاستثمار ، أنشأت شركة PetroVietnam Petrogas للاستكشاف والإنتاج (PVEP). مشروعًا مشتركًا مع شركاء جزائريين وتايلانديين لاستغلال حقل بئر السبع في الصحراء في الجنوب من الجزائر.

وأفاد HoangDuc Nhuan أن المشروع ، الذي تم تنفيذه منذ عام 2003 وتم تكليفه في عام 2015 ، حقق فوائد لكلا الطرفين.

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