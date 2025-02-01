دليل خوجة جديد مولودية وهران

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم السبت، رسميا عن ضمّها متوسط الميدان دليل حسان خوجة، قادما من مولودية وهران.

ولعب خوجة، النصف الأول من الموسم الجاري، معارا إلى مولودية البيض، قبل أن تضطر إدارة العميد، لقطع الإعارة، تحسبا لبيع عقدها نهائيا، من أجل تحويل آندي ديلور، على سبيل الإعارة إلى مونبولييه الفرنسي.

على اعتبار أن قوانين “الفاف” تسمح لكل فريق بإعارة 3 لاعبين فقط في الموسم. والمولودية كانت قد أعارت إلى جانب خوجة، كل من ولاء بوزكري، إلى نجم مقرة، وعبد المالك قلالش، إلى الإفريقي التونسي.

ونشرت إدارة مولودية وهران، صورا للاعبها الجديد، دليل خوجة، الذي كان قد توّج مع العميد، بلقب البطولة، في أول موسم له بألوان النادي، الذي التحق به صيف 2023 قادما من نجم بن عكنون.

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