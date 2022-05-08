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الرياضة

دمارجي: “الكل يعلم بأن الكولسة موجودة في كرة القدم”

بقلم كريم تيغرمت
دمارجي: “الكل يعلم بأن الكولسة موجودة في كرة القدم”
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أبدى رئيس أولمبي المدية كمال دمارجي، تخوفه من الكولسة، مع نهاية الموسم الجاري، والتي تهدد سقوط فريقه للقسم الثاني.

وصرح دمارجي، لتلفزيون “النهار”: “لدي تجربة في التسيير، وأدرك مثلما يدرك الجميع أنه توجد كولسة في كرة القدم”.

كما أضاف رئيس أولمبي المدية: “النتائج السابقة دليلة على ذلك، نجن متخوفون من الكولسة، لكن لكل حدث حديث”.

وتابع كمال دمارجي: “أتمنى أن ينجو فريقنا هذا الموسم، وبعدها لدي كلاك كثير سأقوله في هخذا الخصوص”.

رابط دائم : https://nhar.tv/xdLQz
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