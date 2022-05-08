دمارجي: “الكل يعلم بأن الكولسة موجودة في كرة القدم”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى رئيس أولمبي المدية كمال دمارجي، تخوفه من الكولسة، مع نهاية الموسم الجاري، والتي تهدد سقوط فريقه للقسم الثاني.
وصرح دمارجي، لتلفزيون “النهار”: “لدي تجربة في التسيير، وأدرك مثلما يدرك الجميع أنه توجد كولسة في كرة القدم”.
كما أضاف رئيس أولمبي المدية: “النتائج السابقة دليلة على ذلك، نجن متخوفون من الكولسة، لكن لكل حدث حديث”.
وتابع كمال دمارجي: “أتمنى أن ينجو فريقنا هذا الموسم، وبعدها لدي كلاك كثير سأقوله في هخذا الخصوص”.
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