دمارجي رئيسا جديدا لأولمبي المدية خلفا لبوقلقال
بقلم يونس رزيق
عقد فريق أولمبي المدية اليوم السبت الجمعية العامة الإستثنائية بمقر الفريق و ذالك بعد إستقالة رئيس الفريق ” محفوظ بوقلقال ” ليتم تجديد مجلس الإدارة.
وعينت الجمعية العامة لفريق التيطري كمال دمارجي رئيسا للفريق، نابي محمد عضو مجلس الإدارة، بن علي مروان وسكندر خالد كأعضاء في الإدارة
و تمت التعيينات الجديدة بحضور محافظ الحسابات و المحضر القضائي، و سبقت الجمعية إتفاق مع المدينين للفريق بتسوية كل مستحقاتهم المالية في أقرب وقت .
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