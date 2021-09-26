دمارجي رئيسا جديدا لأولمبي المدية خلفا لبوقلقال

عقد فريق أولمبي المدية اليوم السبت الجمعية العامة الإستثنائية بمقر الفريق و ذالك بعد إستقالة رئيس الفريق ” محفوظ بوقلقال ” ليتم تجديد مجلس الإدارة.

وعينت الجمعية العامة لفريق التيطري كمال دمارجي رئيسا للفريق، نابي محمد عضو مجلس الإدارة، بن علي مروان وسكندر خالد كأعضاء في الإدارة

و تمت التعيينات الجديدة بحضور محافظ الحسابات و المحضر القضائي، و سبقت الجمعية إتفاق مع المدينين للفريق بتسوية كل مستحقاتهم المالية في أقرب وقت .

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb