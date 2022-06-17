 دمارجي: “سنلجأ إلى “التاس” لاستعادة حق أولمبي المدية”

أكد رئيس فريق أولمبي المدية، كمال دمارجي، عزمه على اللجوء لأعلى الهيئات الرياضية الدولية لاستعادة حق فريقه.

وصرح دمارجي، لتلفزيون “النهار”: “سنلجأ إلى “التاس”، وإلى كل الهيئات التي بإمكاننا من خلالها استرجاع حق فريقنا”.

كما أضاف: “قوانين الفاف واضحة، قوانين التحكيم الدولي واضحة، من أجل تغيير قوانين المنافسة خلال الجمعية العامة، يجب المصادقة عليها قبل عامين عن تطبيقها”.

وتأتي هذه التصريحات من رئيس أولمبي المدية، كمال دمارجي، لعدم تقبله سقوط فريقه هذا الموسم إلى القسم الثاني.