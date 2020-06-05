دمارجي: “قدمنا بروتوكول صحي من أجل استنئاف البطولة”

الرياضة
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دمارجي: “قدمنا بروتوكول صحي من أجل استنئاف البطولة”
بقلم أمير بهلول

أكد “دمارجي” رئيس اللجنة الطبية للفاف، ونائب رئيس اللجنة الطبية لـ “الكاف”، أنه قدم بروتوكول صحي من أجل استئناف البطولة.

وقال “دامارجي” في تصريحات للإذاعة الوطنية: قدمنا بروتوكول صحي من أجل استئناف البطولة وننتظر الضوء الأخضر، الهدف الرئيسي يبقى صحة المواطن، وليس موعد استئناف المنافسة”.

وأضاف: “سنستأنف المنافسة في حالة عدم وجود خطر على صحة المواطنين”.

وتابع: “سيأتي اليوم الذي نستأنف فيه الرياضة بطبيعة الحال، الحجر سيرفع تدريجيا، وفي حالة تم السماح لنا بالتجمعات، يعني أنهم منحوا لنا الضوء الأخضر من أجل استئناف البطولة”.


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