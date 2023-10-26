دمار في غزة

في آخر حصيلة نشرها، المكتب الحكومي في غزة، كشف من خلالها عن وجود 1600 شهيد مفقود تحت الأنقاض منهم 900 طفل. كما ارتكب الاحتلال الصهيوني أكثر من 688 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية.

وسجل المكتب في غزة، أكثر من 183 ألف وحدة سكنية قد تضررت بفعل العدوان المستمر. وأكثر من 28500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال وغير صالحة للسكن.

وتضرر 77 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية بعد أن دمرها الاحتلال. إضافة إلى تضرر 188 مدرسة منها 35 مدرسة خرجت عن الخدمة. و35 مسجدا تضرر بشكل كلي و3 كنائس تضررت بشكل بليغ.