دمار وخسائر في صفوف قوات الإحتلال المغربي إثر قصف عنيف من الجيش الصحراوي

واصل جيش التحرير الصحراوي، هجماته المركزة على معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي المتنخدقين خلف جدار الذل والعار.

وحسب البيان العسكري رقم 60 الصادرعن وزارة الدفاع الصحراوية، فإن الجيش الصحراوي إستهدف أمس قواعد الجيش المغربي بالمواقع التالية:

-منطقة أمقلي النبكة قطاع قطاع أمقالا، منطقة أمقلي الدشرة قطاع أمقالا، منطقة فدرت العش قطاع حوزة.

-منطقة فدرت لغراب قطاع حوزة، منطقة روس بن زكة قطاع الفرسية مرتين متتاليتين .

أما اليوم الاثنين، يضيف البيان، فقد ركزت قوات جيش التحرير أقصافها على المواقع التالية :

-منطقة أم لقطف قطاع المحبس، منطقة أسلوكية الشيظمية قطاع المحبس، منطقة أبيرات تنوشاد قطاع المحبس.

-منطقة فدرت التمات الغربية قطاع حوزة.

وقد خلفت هذه الأقصاف دمارا وخسائر في صفوف جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة في جدار الذل والعار.