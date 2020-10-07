دمج بين الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير خلال شهر

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دمج بين الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير خلال شهر
بقلم أسماء.ع

أعلن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن دمج مؤسسة الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير مرتقب في غضون شهر.

وأوضح، براقي، أن الإدماج الشامل لمحطات تحلية المياه مع الوزارة الوصية مزمعة “في غضون خمس سنوات”.

وأكد الوزير بأن “الأولوية تمنح لإطلاق مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب الموجهة لسد العجز عبر 12 منطقة عبر الولاية”.

وأفاد المسؤول الأول عن القطاع بتمويل مشاريع “مستعجلة” بهدف وضع حد للتذبذب المسجل في هذا المجال.

بالاضافة الى توقيع على 20 اتفاقية من خلال وكالة التسيير المندمج للموارد المائية في إطار حماية المياه الجوفية.


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