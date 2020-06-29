دمج دروس الفصل الثالث مع البرامج الجديدة خلال الدخول المدرسي المقبل

تعمل مفتشية البيداغوجيا على مستوى وزارة التربية الوطنية بوضع الترتيبات الاخيرة الخاصة بدمج دروس الفصل الثالث التي ضيعها التلاميذ مع دروس الفصل الأول الخاصة بالسنة الدراسية المقبلة.

وجاء هذا الإجراء لتمكين التلاميذ من الاستفادة من الدروس التي تم تضييعها بسبب جائحة كورونا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اونلاين” فإن مفتشية البيداغوجيا استدعت مفتشي المواد للأطوار التعليمية الثلاث من أجل تقديم مقترحات حول عملية الدمج وتقديمها للتلاميذ مع بداية الدخول المدرسي حيث ستكون تلك الدروس كمرحلة اولى قبل الشروع في تدريج البرامج الجديد الخاصة بكل مستوى .

ويخص هذا تلاميذ مختلف السنوات بالنسبة للطور الابتدائي والمتوسط.

أما بالنسبة للتلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا فسيتم تقديم مقترح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تقديم الدروس المهمة كالاعداد المركبة في مادة الرياضيات وسرعة الضوء في مادة الفيزياء اضافة الى الوراثة والصبغات بالنسبة لمادة العلوم الطبيعية وكذا دروس المحاسبة والمالية قصد الشروع فيها قبل بدء الدروس الخاصة بالمستوى الجامعي .

وترى وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه من الضروري أن يتلقى التلميذ كل الدروس وان يستفيد من التعلمات التي ضيعها بسبب عدم تدريس الفصل الثالث