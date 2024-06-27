دموع.. أفراح وزغاريد بعد الإعلان عن نتائج البيام

تعيش في هذه الأثناء العائلات الجزائرية حالة استثنائية بمناسبة الإعلان عن نتائج امتحان التعليم المتوسط ،ونشر قائمة الناجحين على مستوى المؤسسات التربوية .

وقد عرفت المؤسسات التربوية حالة استثنائية ،ميزتها الزغاريد والموسيقى والشماريخ في أجواء رائعة صنعها التلاميذ النجباء الذين استحقوا النجاح بعد مجهودات من الدراسة تكللت بنجاحهم في امتحان التعليم المتوسط او وضع قدمهم في الثانوية .

كما عرفت الشوارع والطرقات مواكب للاحتفال بالناجحين الذين لم يخفوا فرحتهم،وعلقوا أن هذا النجاح يعتبر حلم والديهم وأفراد العائلة قبل أن يكون حلمهم.