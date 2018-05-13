عاجل

دموع متسابقة أحلام تفوز بلقب “ذا فويس”

فن وثقافة
  • -
  • 0
دموع متسابقة أحلام تفوز بلقب “ذا فويس”
بقلم إيمان ض

فازت العراقية “دموع تحسين” بلقب الموسم الرابع “أحلى صوت”، من برنامج “ذا فويس”، الّذي يعرض عبر شاشة “آم بي سي”.

وحصلت دموع من فريق أحلام في العرض المباشر النهائي على أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهوربعد منافسة قوية مع المتسابقين.
لتحسم اللقب لصالحها وتنضم إلى نداء شرارة وستار سعد ومراد بوريكي الفائزين بألقاب المواسم الثلاثة السابقة.

وشهدت الحلقة الأخيرة تنافس دموع مع يوسف السلطان من فريق عاصي وهالة مالكي من فريق إليسا وعصام سرحان من فريق حماقي.
لينحاز الجمهور إلى المتسابقة العراقية ويصوت لها.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital