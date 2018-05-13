دموع متسابقة أحلام تفوز بلقب “ذا فويس”

فازت العراقية “دموع تحسين” بلقب الموسم الرابع “أحلى صوت”، من برنامج “ذا فويس”، الّذي يعرض عبر شاشة “آم بي سي”.

وحصلت دموع من فريق أحلام في العرض المباشر النهائي على أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهوربعد منافسة قوية مع المتسابقين.

لتحسم اللقب لصالحها وتنضم إلى نداء شرارة وستار سعد ومراد بوريكي الفائزين بألقاب المواسم الثلاثة السابقة.

وشهدت الحلقة الأخيرة تنافس دموع مع يوسف السلطان من فريق عاصي وهالة مالكي من فريق إليسا وعصام سرحان من فريق حماقي.

لينحاز الجمهور إلى المتسابقة العراقية ويصوت لها.