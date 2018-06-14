دموع “مصطفى غير هاك” تصنع موجة من التضامن مع الفنان

صنعت دموع الفنان مصطفى هيمون خلال نزوله ضيفا على برنامج زابينغ رمضان موجة من التضامن والتعاطف مع نشطاء الفيسبوك.

دموع قهرت الجزائريين قبل الفنانين وهي تروي قصص من المعاناة ممزوجة بكثير من الحسرة.

“مصطفى غيرهاك” واحد ممن صنعوا أفراح الجزائريين في العشرية السوداء، قال “بعدما خدموا بينا قاسونا في الطريق حرام عليكم” حرام.

وقد لاقت دموع الفنان موجة من التفاعل والتضامن ولما لا وقد الذي أبكي الشعب وإستنجد به “غادي يرّحم علينا غير الشعب”.

كما عبر الجزائريون عبر الفيسبوك مدى إحترامهم للفنان ومسيرته الفنية التي أدخلت البسمة في قلوب جيل كامل.