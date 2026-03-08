دنداوي: “تجاوزنا المرحلة العصبة التي مررنا بها”

اعتبر لاعب مولودية الجزائر، رستم دنداوي، بأن فريقه حقق الأهم بفوزهم ضد ترجي مستغانم، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها الفريق مؤخرا.

وصرح اللاعب دنداوي، عقب فوزهم على ترجي مستغانم: “حققنا الأهم بضمان الفوز، بعد الظروف التي مررنا بها مؤخرا”.

كما أضاف رستم دنداوي: “تمكنا من تجاوز المرحلة الصعبة التي مررنا بها، وسنعمل على العودة بقوة أكثر مستقبلا”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، حقق امس السبت، فوز ساحق، بخماسية كاملة، على حساب مضيفه ترجي مستغانم، برسم الجولة الـ22 من البطولة.