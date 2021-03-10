دنيا بطمة تبكي وتكشف معاناتها بعد حبس شقيقتها

انهارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، من البكاء، في مقطع فيديو، خلال لقاء صحفي لها مع إحدى الصحف العربية.

ونشرت الفنانة مقطع الفيديو على حسابها بانستغرام، تحدثت فيه عن حبس شقيقتها ابتسام على خلفية اتهامها في قضية حمزة مون بيبي.

وقالت بطمة في الفيديو: “لقاء من داخل البيت كله مشاعر صادقة وعفوية تكلمت من كل قلبي والله يحفظنا ويحفظكم من شر الخلق”.

وأوضحت الفنانة، خلال اللقاء، أن شقيقتها كانت قريبة جداً منها وتسبب سجنها في معاناة لها ولم يكن الأمر سهلاً.

وأوردت بطمة: “كأن عيني اقتلعتا من مكانهما، علاقتنا كانت استثنائية فسنة غيابها مرت كعشرين سنة”.

مضيفة: “السجن ليس سهلا ولا أتمناه لعدوي، فأنا لا أريد السجن لمن أوصلني إلى هنا”.

واعتبرت دنيا بطمة، أن المحنة التي مرت بها كشف لها حقيقة بعض الأشخاص واسقطت عنهم الأقنعة.

ومن جهة أخرى، أكدت دنيا بطمة، أن علاقتها بإبنة زوجها المنتج البحريني، محمد الترك جيدة وتتواصلان بشكل طبيعي.

وكانت دنيا بطمة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي، عن براءتها هي وشقيقتها ابتسام من تهمتي النصب والتشهير في القضية المعروفة بـ”قضة حساب حمزة مون بيبي”.