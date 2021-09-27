دنيا بطمة تتعرض للسخرية بعد نفيها إجراء عمليات تجميل

تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لموجة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن صرحت خلال لقاء تلفزيوني بأنها لم تجري أي عمليات تجميل.

وهو ما دفع رواد مواقع التواصل للبحث عن صور الفنانة القديمة ومقارنتها مع شكلها الحالي، حيث يظهر الإختلاف الكبير في شكلها.

واعتبر معظمهم أن تصريح دنيا بطمة بعدم خضوعها للتجميل، لا يمت للحقيقة بصلة، حيث تغير شكل وجهها وجسمها تماما.

ويذكر أن دنيا بطمة دائما ما تثير الجدل بين المتابعين في صفحتها الخاصة، إما بشكلها المختلف أو إطلالتها التي يصفها الجمهور بـ”الجريئة”.

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