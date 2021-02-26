دنيا بطمة تثير الجدل مرة أخرى وتظهر ابنتها بمكياج صاخب

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة مرة أخرى الى الجدل، حيث أظهرت ابن الفنانة المغربية دنيا بطمة في مقطع فيديو بمكياج صاخب.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشدة، واعتبر آخرون أن دنيا ترغب في تحويلها إلى نجمة تنافس أختها حلا الترك.

وانتقدت العديد من التعليقات المكياج الصارخ التي ظهرت به ابنة دنيا بطمة، مؤكدين أنه لا يناسب طفلة صغيرة.

ونشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة فيديو جديد لها اعتبره المتابعين رسالة مبطنة للرد على منتقديها مستعينة بالفنان المصري محمد رمضان.

وظهرت الفنانة دنيا بطمة في فيديو على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وفي الخلفية أغنية محمد رمضان.

الجمهور اعتبر أنها رسالة منها محاولة للتأكيد أنها رقم واحد مقارنة بالآخرين مستعينة بأغنية محمد رمضان في ذلك.

ورأى بعضهم في هذا رداً على تصريحات لمنى السابر والدة حلال الترك هاجمتها فيها ووصفتها بالمريضة.