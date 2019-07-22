دنيا بطمة تحسم الجدل وتعلن عودة حلا الترك للعيش بمنزل والدها

حسمت الفنانة المغربية، “دنيا بطمة”، الجدل، حول حقيقة عودة الفنانة الشابة، وإبنة زوجها، “حلا الترك”، إلى العيش بمنزل والدها، بعد بلوغها سن الـ18.

وحسب موقع “ليالينا”، فقد كشفت الفنانة المغربية، خلال تصريح خاص، أن ما تعيشه “حلا الترك” هو أمر شخصي، وليس من الضروري الكشف عن تفاصيله.

وكانت فتاة سعودية، قد قامت بتصوير “دنيا بطمة” مع “حلا الترك”، ونشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

مما أثار الجدل حول حقيقة عودة حلا الترك لمنزل والدها.

وكانت الفنانة المغربية، في شهر رمضان الفارط، قد طلبت السماح من أولاد زوجها، “محمد الترك”، لكي تنهي الخلافات التي دارت بينهم في فترة ما.