“دنيا بطمة” تخرج عن صمتها وتتهم بنت بلدها “مريم سعيد” بتشويه صورتها

اتهمت النجمة المغربية دنيا بطمة بنت بلدها المذيعة مريم سعيد، بتشويه صورتها.

وذلك لأن المذيعة كانت توصل صورتها بطريقة غلط للجمهور، وهذا في تصريح خصت به دنيا البطمة برنامج “الفن”المغربي.

وقالت بطمة: “لم أتحدث في هذا الموضوع من قبل، مريم سعيد بنت بلادي وعزيزة علي، لكن لدي عتب كبير عليها”.

وأضافت أن هذا الأمر راجع،”لأنها لم تتصل بي يوما، لكي تتأكد من صحة المعلومات التي تنقلها غلى برنامجها”.

وتابعت بطمة عتابها للمذيعة:” كان بإمكانها ان تترك إحدى زميلاتها تنقل الأخبار الخاصة بي، هي بنت بلدي، وكان يجب أن تساندني مهما حصل”.

لتختم دنيا كلامها بإتهام مريم سعيد بعدم التمتع بروح الوطنية،قائلة:”أظن أن الروح الوطنية التي أتمتع بها لا يملكها الكثير، لهذا أقول لمريم سعيد: الله يسامحك”.

وتجدر الإشارة أن المذيعة المغربية مريم سعيد، قد رجعت مرة أخرى الى قناة ام بي سي.

وهذا بعد طردها على خلفية إنتشار صور فاضحة لها، حيث من المقرر أن تقدم برنامج “ذا فويس”.