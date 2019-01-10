دنيا بطمة تدافع عن ملكة جمال الجزائر 2019

دافعت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على ملكة جمال الجزائر 2019 خديجة بن حمو، بعد موجة الانتقادات التي تلقتها فور حصولها على اللقب.

حيث نشرت بطمة صورة لخديجة على حسابها بأنستغرام وعلقت عليها “يا مثقفات يا جميلات يا فتيات ومتعلمات يا بتوع المدارس، من متى يجوز الاستهزاء بخلقة رب العالمين ؟”.

وأضافت بطمة”من متى مسابقة ملكة الجمال تعتمد على الجمال فقط؟ نسيتم الثقافة.. نسيتم الذكاء.. نسيتم الأهداف”.

وتابعت الفنانة “نسيتم أخلاقها وأدبها وتربيتها الحسنة، التي لا أعتقد أن أي مثقفة ممكن تتمتع بهذه الصفات مع الأسف.. ارتقوا“.

وختمت دنيا بطمة كلامها بالقول “يكفي عدم ردها على حقارتكم وتجريحكم، هذا في حد ذاته جواب وإهانة لشخصكم ، وياريت اللي تكلمو جميلات“.