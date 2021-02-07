دنيا بطمة تسرق صورة طفل امرأة أجنبية وتتجاهل الانتقادات

قامت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، بسرقة صورة طفل لسيدة أجنبية، مدعية أنه ابنتها ليلى روز.

وشاركت الفنانة المثيرة للجدل صورة جديدة لطفلتها عبر خاصية الستوريز، بعدما أخفت ملامح وجهها.

وجاء هذا في ردّ على من اتهمها بسرقة صورة طفل الشابة الأجنبية، في محاولة منها لتمييع الموضوع وتشتيت المتابعين.

وحرصت دنيا على التقاط الصورة العفوية للطفلة بعدما قامت بربط خصلات شعرها القصيرة بطريقة طريفة.

وتغزلت بجمالها قائلة: “فدوة الشعرات الحلوين الله بنوتي الحلوة ليلى روز”.

وأحرجت امرأة دنيا بطمة، حيث اتهمتها بسرقة صورة ابنها والادّعاء أنها ابنتها.

والملفت أنها لم تقم بحذف صورة إبن السيدة الأميركية التي اتهمتها بسرقتها.

وكانت المرأة الأجنبية ظهرت بمقطع فيديو وتحدثت عن فنانة مغربية شهيرة سرقت صورة ابنها ونشرتها على حسابها على أنها إبنتها.