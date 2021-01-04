دنيا سمير غانم تدخل السباق الرمضاني المقبل

أعلنت النجمة المصرية دنيا سمير غانم عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل، دون الكشف عن أية تفاصيل فيما يخص العمل.

ومن ناحية أخرى، انتهت الفنانة المصرية من تصوير بطولتها المطلقة الأولى في عالم السينما وهو فيلم “تسليم أهالي”.

ويعد فيلم “تسليم أهالي”، تجربة البطولة المطلقة الأولى في السينما لدنيا سمير غانم.

وقدمت الفنانة، دور البطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

ويشارك دينا بطولة الفيلم هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز.

كما يظهر في هذا العمل، عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي.

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل “بدل الحدوتة ثلاثة” رمضان الماضي، في 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات.